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بطاقة 7.50 مليون متر مكعب.. تفاصيل المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى غرب الدلتا

الأحد، 12 مارس 2023 03:00 ص
بطاقة 7.50 مليون متر مكعب.. تفاصيل المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى غرب الدلتا أحدث صور لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا
كتبت أسماء نصار

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ينشر اليوم السابع أحدث صور لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم.
 
وتقع محطة 1 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة، بقدرة رفع 9 أمتار.
 
ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر، "عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم" وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.
 
ويهدف هذا المشروع لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات ، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.
 
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المياه

الصرف الزراعى

مياه الصرف الزراعى

غرب الدلتا



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