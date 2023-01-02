الرى: تنفيذ 45 % من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى ل وزارة الموارد المائية والرى أنه يتم مواصلة العمل فى مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة الحمام والتي تصل طاقتها إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً ، بنسبة تنفيذ تصل إلى 45 % من أعمال المشروع المستهدفة.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 55– 65% من المستهدف ومسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 55 % ومسار المواسير بنسبة 58 % .

أضاف أنه يجرى العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق الإستصلاح والمخطط زراعتها بسيناء بتكلفة إجمالية 23.500 مليار جنيه.

يشار إلى أن نجاح الصرف فى الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة ، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة ، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، و أنه يتم إستخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات ، ومتابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، مشيراً إلى أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .

الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها "4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان" بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 2.30 مليون فدان ، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى.