اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 08:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرى: تنفيذ 45 % من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا

الإثنين، 02 يناير 2023 07:00 ص
الرى: تنفيذ 45 % من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أنه يتم مواصلة العمل فى مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة الحمام والتي تصل طاقتها إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً ، بنسبة تنفيذ تصل إلى  45 % من أعمال المشروع المستهدفة.
 
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 55– 65% من المستهدف ومسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 55 % ومسار المواسير بنسبة 58 % .
 
 أضاف أنه يجرى العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق الإستصلاح والمخطط زراعتها بسيناء بتكلفة إجمالية 23.500 مليار جنيه.
 
يشار إلى أن نجاح الصرف فى الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة ، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة ، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، و أنه يتم إستخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات ، ومتابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، مشيراً إلى أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .
 
الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها "4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان" بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة  2.30 مليون فدان  ، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى.

الصرف الزراعى

غرب الدلتا

مشروعات الصرف الزراعى

مصانع هيئة الصرف

شبكة الصرف الزراعى



الموضوعات المتعلقة

مشروعات الصرف الزراعى.. تحركات قوية للحفاظ على كل قطرة مياه لتنمية الاقتصاد القومى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:00 ص

غرامة تصل لـ30 ألف جنيه عقوبة الرى بمياه الصرف الزراعى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:00 ص

فوائد مشروعات الصرف الزراعى.. الحفاظ على حيوية النبات ومنع تصحر وتطبيل الأرض واختناق الجذور.. الاستفادة من التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية.. غسيل التربة وزيادة الرقعة الزراعية.. وزيادة دخل المزارع

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:00 م

الرى تنفذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر.. تنفيذ محطة السلام الرئيسية ببورسعيد ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. واستخدام تكنولوجيا موفرة للطاقة

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 09:00 ص

مدير صرف غرب الدلتا: مشروعات القطاع تزيد الإنتاجية الزراعية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:00 ص

الرى: أعمال مساحية بأطوال 150 كيلو مترا لتوسعة مصارف غرب الدلتا

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:47 م

الرى: تسليم 3 مزارعين 429 ألف جنيه لتنفيذ الرى الحديث بأراضيهم فى غرب الدلتا

الأحد، 02 مايو 2021 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة