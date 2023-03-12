اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 12:51 م
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انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بكفر الشيخ تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

الأحد، 12 مارس 2023 12:04 م
انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بكفر الشيخ تحت شعار "كل نقطة بتفرق" انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بكفر الشيخ تحت شعار كل نقطة بتفرق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انطلقت فعاليات الأسبوع المائى على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمياه بمحافظة كفر الشيخ فى مركز شباب الربع بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وتقام الفعاليات بكافة محافظات مصر، بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه ووزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات تتضمن تنظيم دوري كرة قدم تحت شعار "كأس المياه" بمركز شباب الربع التابع لإدارة شباب بلطيم، كما تشهد الفاعليات تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية، معلناً موعد إقامة الحفل الختامي لتلك الفعاليات بمعسكر الطلائع والشباب بمدينة مصيف بلطيم يوم 16 مارس.

 

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الأسبوع المائي يأتي ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك الميـاه علـى مسـتوى الجمهوريـة تـحـت عنوان "كل نقطة بتفرق" تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمياه، وتنظم فعاليات وأنشطة ومسابقات داخل مركز شباب الربع بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ على مدار الأسبوع بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل الإدارة ومركز شباب الربع.

المشاركون انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بكفر الشيخ تحت شعار كل نقطة بتفرق
المشاركون انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بكفر الشيخ تحت شعار كل نقطة بتفرق

 

انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بكفر الشيخ تحت شعار كل نقطة بتفرق
انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بكفر الشيخ تحت شعار كل نقطة بتفرق

 

ندوة عن اهمية المياه
ندوة عن اهمية المياه

 

 


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