توعية طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالكوامل فى سوهاج باليوم العالمى للمياه

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى سوهاج، اليوم الأحد، عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائى لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

وقال إن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ومن جانبها أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بطابور الصباح بمدرسة الكوامل قبلى الابتدائية ومعهد حماد حسين الابتدائى الازهرى لتوعية الطلاب باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى واهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك على ان تستمر انشطة التوعية بالمدارس حتى نهايو اليوم الدراسى.

يذكر أن فعاليات الحملة توجه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بمركز الشباب.