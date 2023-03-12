اليوم السابع
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انتخاب الدكتور مؤمن حنفي لتمثيل مصر في صندوق الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية

الأحد، 12 مارس 2023 08:47 م
انتخاب الدكتور مؤمن حنفي لتمثيل مصر في صندوق الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية الدكتور مؤمن حنفي
محمد صبحى

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تهنئ أكاديمية البحث العلمى انتخاب ممثل الأكاديمية عن مصر الدكتور مؤمن سيد حنفي أمينًا لصندوق الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية وعضواً للمكتب التنفيذي للاتحاد لمده 3 سنوات (٢٠٢٣-٢٠٢٦)، وذلك خلال الإجتماع الرابع والثلاثون للاتحاد والذي تم انعقاده خلال الفتره من 10 حتى 12 مارس 2023 في جامعة Chuo  في مدينه طوكيو - اليابان.
 
وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، أن الدكتور مؤمن حنفي، هو  أستاذ ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث وعضو اللجنه الوطنية للعلوم البيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد منذ عام ٢٠١٩-٢٠٢٣ والسفير العلمي السابق لمؤسسة ألكسندر فون هومبلت الألمانية في مصر عام ٢٠١٦-٢٠٢١، مع العلم أن الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية والذي يضم في عضويتة 120 دولة و هيئة علمية.
 
 
 

اكاديمية البحث العلمى

الدكتور ايمن حنفى

جامعة Chuo

مدينه طوكيو اليابان



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