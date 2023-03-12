اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تنظم الملتقى السنوى لخدام وخادمات المراحل الدراسية بمهرجان الكرازة

الأحد، 12 مارس 2023 01:18 م
الكنيسة تنظم الملتقى السنوى لخدام وخادمات المراحل الدراسية بمهرجان الكرازة الملتقى السنوى لخدام وخادمات المراحل الدراسية بمهرجان الكرازة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت لجان مراحل إعدادي وثانوي وجامعة بأسقفية الشباب، أول أمس ملتقى الخدام السنوي، لمهرجان الكرازة المرقسية، تحت شعار المهرجان لعام 2023 "لا تكن إلا فرحًا"، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات المراحل الثلاث ممن ينتمون إلى عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.
 
حاضر في الملتقى صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. واشتمل كذلك على عرض وسائل إيضاح مبتكرة تساعد على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة.
 
ويأتى هذا في إطار الاحتفال بمرور عشرين عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.
 
984B8B7F-B176-4A31-A9D9-C8145CB2A012
 
 
CA39B5AB-9BB5-4B60-8458-C8BFA3189880
 
 
E8677DB1-FEED-447D-8102-0E9B586987CA
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مهرجان الكرازه

الكرازه المرقسيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة