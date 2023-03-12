الكنيسة تنظم الملتقى السنوى لخدام وخادمات المراحل الدراسية بمهرجان الكرازة

كتب: محمد الأحمدى

نظمت لجان مراحل إعدادي وثانوي وجامعة بأسقفية الشباب، أول أمس ملتقى الخدام السنوي، ل مهرجان الكرازة المرقسية ، تحت شعار المهرجان لعام 2023 "لا تكن إلا فرحًا"، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات المراحل الثلاث ممن ينتمون إلى عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

حاضر في الملتقى صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. واشتمل كذلك على عرض وسائل إيضاح مبتكرة تساعد على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة.

ويأتى هذا في إطار الاحتفال بمرور عشرين عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.