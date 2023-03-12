العثور على 68 ألف حبة "مخدرات" فى بوليفيا مهربة فى وسائد من إسبانيا.. صور

فاطمة شوقى

أكدت الجمارك الوطنية فى بوليفيا عن اكتشاف 59 عبوة تحتوى على أكثر من 68 ألف حبة من المخدرات التى تم تهريبها فى وسائد قادمة من إسبانيا، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.



العثور على المخدرات فى بوليفيا

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم العثور على المخدرات في مطار فيرو فيرو الدولى، المطار الرئيسى للبلاد، وهى عبارة عن شحنة من الحبوب المخدرة من إكستاسى وميثامفيتامين، والتى تقدر قيمتها بأكثر من مليونى دولار.



بوليفيا المخدرات

وقال مدير جمارك المطار، بايرون أوديان، إن العبوات تحتوى على أكثر من 68 ألف حبة إكستاسى وميثامفيتامين، والتى تم تسجيلها كبضائع أدوات منزلية وتم إرسالها من مدريد عن طريق البريد، مشيرا إلى أن الشحنات أثارت القلق حيث أنها لا تتطابق مع الوصف الوارد مع وثائق الشحن".



تهريب المخدرات فى بوليفيا

وأكدت المصادر، أن الجمارك شددت وعززت الضوابط عند نقاط الدخول إلى البلاد من خلال الاستحواذ على ماسحات ضوئية للبضائع.



وسائد تحتوى على مخدرات فى بوليفيا

وتشير البيانات الصادرة مؤخرًا عن نائب وزارة الدفاع الاجتماعى والمواد الخاضعة للرقابة إلى أن السلطات البوليفية، صادرت 85.7 طنًا من المخدرات، بما فى ذلك الماريجوانا والكوكايين، فى 1، 694 عملية نفذت بين 1 يناير و6 مارس من هذا العام، كما تم فى هذه العمليات القبض على 578 شخصًا وتدمير 6 مختبرات و65 مصنع مخدرات والاستيلاء على 7 مهابط طائرات سرية، و15 طائرة صغيرة.