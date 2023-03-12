السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة حشيش وسلاح ناري بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، شابًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فضلا عن حيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 11857 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4236 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم إسلام س ر أ، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 17 نوفمبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، قد حاز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فضلا عن حيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 19 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1850 جراما، وسلاح ناري (مسدس) و18 طلقة لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.