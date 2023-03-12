السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة 100 طربة حشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، شابًا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 8594 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3674 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم أنور م ع، 30 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 23 أغسطس الماضي، وبدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، قد حاز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 100 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 10 كيلو و100 جرام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.