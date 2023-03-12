اليوم السابع
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التحريات: ماس كهربائى وراء اندلاع حريق بشقة سكنية فى منطقة الهرم

الأحد، 12 مارس 2023 01:43 م
التحريات: ماس كهربائى وراء اندلاع حريق بشقة سكنية فى منطقة الهرم حريق شقة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم  وأشارت المعاينة والتحريات أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، دون إصابات.

عاين رجال المباحث الشقة  لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها،  وتم إعداد تقرير، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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