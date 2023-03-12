الإمارات تعلن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان

إيمان حنا

توقعت جمعية الإمارات للفلك، أن يكون يوم الخميس 23 مارس الجاري، غرة شهر رمضان المبارك فلكياً. وفق"الإمارات اليوم " .

ورجحت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن تكون عدد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 29 يوماً، وأن يكون عيد الفطر السعيد (غرة شهر شوال) يوم الجمعة 21 أبريل.

وتوقعت الجمعية، أن تكون ساعات الصيام في بداية الشهر المبارك 13 ساعة و30 دقيقة لتصل في نهايته إلى 14 ساعة و13 دقيقة.

ولفتت الجمعية، إلى أن توقعاتها تبقى فلكياً، وأن دخول الشهر الفضيل رسمياً يكون بإعلان اللجنة المكلفة بتحري الهلال.

وفي تصريح سابق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان أن فصل الربيع فلكيا يمتد بين 21 مارس إلى 21 يونيو ، فإن شهر رمضان هذا العام يكون كله في فصل الربيع و مع بداية الفصل، فيما يتوقع ان يدخل رمضان المقبل 1445 في فصل الشتاء فلكيا في دورة تقدر ب 32 سنة هجرية تعود غرة الشهر الهجري لنفس الأسبوع الذي يقابلها في التقويم الميلادي.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة خلال رمضان المقبل بشكل عام، حيث تكون معدلات درجات الحرارة العليا مع بدايته من 30 إلى 35 درجة مئوية، والدنيا من 17 إلى 20 درجة مئوية ، ومع نهايته قد تميل الأجواء نهاراً إلى ارتفاع الحرارة، وليلاً إلى الاعتدال دون 20 درجة مئوية، وتكون معدلات درجات الحرارة العليا 33 إلى 36 و الدنيا 18 إلى 23 درجة مئوية.