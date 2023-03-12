اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الأحد، 12 مارس 2023 07:18 م
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بقرية السليين، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في قرية السليين بدائرة مركز شرطة سنهور، ووجود عدد من المصابين.
 
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

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