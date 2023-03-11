إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق الغنيمية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، السبت، فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان ، وتم التعامل مع الحالات المصابة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات عبارة عن سيارة نقل كبيرة "نقل ثقيل" وسيارة نقل صغيرة وسيارة ثالثة "فان" خاصة، بطريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان.

وأسفر الحادث، الذى تم الدفع فيه بـ6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكان شخص قد لقى مصرعه وأصيب 8 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية فارس، ووجه مدير المرفق الدفع بـ7 سيارات إسعاف للتعامل مع حالات الحادث.