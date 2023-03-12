اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص نتيجة تصادم سيارة مع توك توك بوصلة أبو سلطان في الإسماعيلية

الأحد، 12 مارس 2023 06:20 م
إصابة 10 أشخاص نتيجة تصادم سيارة مع توك توك بوصلة أبو سلطان في الإسماعيلية حادث التصادم
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك، وانقلاب الميكروباص بوصلة أبوسلطان فى دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين

 


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