محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومى للسكان خلال الربع الثاني للعام الحالى

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض خطةِ المجلس خلال الربع (أكتوبر - ديسمبر) من العام المالي الحالي بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ونشوى الطحاوي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.

في بداية الاجتماع، استعرضت نشوى الطحاوي توصيات المجلس الإقليمي السابقو الذي عقد في ديسمبر 2022، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدة على تحقيق نِسب أعلى في جميع المحاور مقارنةً بالربع المقابل من العامِ الماضي.

وتضمنت محاور الخطة محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي وتمكين المرأة.

وخلال الربع (أكتوبر - ديسمبر) 2022، بلغ المُحَقَّق من الحماية على مستوى المحافظة 20258 سيدة محمية بنسبة تطور بلغت 9.94٪ عن الربع المُناظر من العام الماضي.

وأوضحت "الطحاوي" أنه طبقًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع الدوري الماضي، تم التأكد من عدم أمية العارضات المشاركات في المعرض الدائم لمحافظة الإسماعيلية مع العمل جديًّا على مساعدة أي عارضة من السيدات التي تشارك في معارض المحافظة، أو من المعيلات لأسرهن، للقضاء على أميتهن وفتح فصول مسائية حتى لا يتم تعطيل عملهن نهارًا.

كما سعى المجلس خلال الربع الحالي بربط الدارسين بفصول محو الأمية ببرامج المساعدات بمديرية التضامن الاجتماعي والتأكد من عدم ارتدادهم للأمية.

كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإعلامية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، والذي يقوم بأنشطة مكملة خارج الأنشطة المخططة.

وفي محور خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، تم تنفيذ قوافل للصحة الإنجابية وزيارات للعيادات المتنقلة ودورات تدريبية لأخصائي النساء على معايير تنظيم الأسرة وللممرضات على أدوار إضافية لصرف الوسائل الهرمونية.

وفي محور المعرفة والوعي المجتمعي، تم تنفيذ ندوات لتوعية الشباب بالصحة الإنجابية وتوزيع مطبوعات خاصة ببرنامج تنظيم الأسرة وندوات لتوعية المراهقين بالنوادي ومراكز الشباب، وكذلك ندوات للتوعية بالقضية السكانية وزيادة الوعي ولقاءات توعية للنساء خلال الأندية النسائية، ومن خلال المرشدين الزراعيين بالمدارس الحقلية بالإضافة إلى تنفيذ زيارات منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات ولقاءات إعلامية للتوعية بالحقوق الإنجابية والتثقيف الإنجابي.

كما تضمن محور التوعية، تنفيذ دروس وندوات ولقاءات دينية وندوات بالمدارس ولقاءات تفاعلية للتوعية بمبادرات لا للزواج المبكر ومناهضة ختان الإناث.

وفي محور الشباب وصحة المراهقين، تم تنفيذ وِرش عمل لتضمين مفاهيم العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة ودورات تدريبية لبعض الحِرف ومهارات الأعمال اليدوية ودورات تدريبية لريادة الأعمال والابتكار.

وفي محور التعليم، تم تنفيذ لقاءات وندوات تحفيزية للالتحاق بفصول محو الأمية وتنفيذ قوافل إعلامية بفصول محو الأمية، كما تم تنفيذ ندوات ووِرش عمل لأولياء الأمور؛ للتحفيز على الالتحاق بمدارس التعليم المجتمعي ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أمَّا في محور تمكين المرأة، فقد تم تنفيذ 2400زيارة منزلية لمتابعة مشروعات المرأة من خلال الرائدات الريفيات، كما تم تنفيذ 4 ورش عمل للرائدات الريفيات للتوعية لسيدات القرى.

بالإضافة إلى تمويل 500مشروع للمراة من خلال برنامج (ابدأ رحلتك) من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة؛ لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

واستمع محافظ الإسماعيلية من وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة إلى أسباب زيادة نسبة الإنجاز المُحقَّق خلال هذا الربع، حيث أوضح أن التعاون الكامل الذي تم خلال الفترة الماضية بين إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان وتخصيص خطة استثنائية لتنظيم الأسرة بعيدًا عن التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تكثيف التوعية من الفِرق الصحية والنزول لكافة الحملات وأماكن تواجد كثافات من المترددين على أماكن تلقي الخدمات الحكومية وكذلك دعم وزارة الصحة بالوسائل الهرمونية والاستعانة باستشارين خبرة وذوي ثقة لدى السيدات أدى إلى ارتفاع نسب الحماية خلال هذا الربع.

وكلف محافظ الإسماعيلية، مقررة المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية ببحث أسباب حالات الطلاق وتأسيس قاعدة بيانات يسهل من خلالها التعامل مع قضايا التفكك الأسري ودراستها جيدًا طبقًا لكل مركز ومدينة وتوجيه رسائل توعية للشباب والشابات المقبلين على الزواج بكيفية تجاوز المشكلات وذلك بالتوازي مع برامج وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بهذه المشكلات و كذلك من خلال المؤسسات الدينية .

وأثنى محافظ الإسماعيلية على الدور المميز للرائدات الريفيات من خلال حجم الزيارات المنزلية التي قمن بها والتي فاقت 700٪ عن المخطط نتيجة التنسيق الكامل وربط جميع خدمات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية مع الرائدات الريفيات للتوعية المباشرة للسيدات في كل مكان.

وفي ختام اللقاء، أكد "بشارة" على تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة في تحقيق النسب المرتفعة للتنفيذ الفعلي، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وطرح مقترحات جديدة للدفع نحو تميز الأداء.