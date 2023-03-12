إصابة سيدة بطعنين على يد نجلها فى طما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى ربة منزل تبلغ من 58 سنة مصابة بجرحين طعنيين بالظهر والكتف الأيسر وتم تحويلها للمستشفى الجامعى للعلاج وذلك عقب قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض على إثر وجود خلافات عائلية بينهما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتعدى عامل على والدته بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة طما شمالى المحافظة وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز شرطة طما بوصول المدعوة نوال ا ع ش 58 سنة ربة منزل مصابه " بجرحين طعنيين بالظهر والكتف الأيسر وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي وتقيم دائرة المركز

وبسؤالها أتهمت نجلها المدعو إسلام ا م ع 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعة تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم والذى قام بالإرشاد عنه.