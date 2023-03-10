إصابة عامل ومزارع بجروح طعنية بقرية عنيبس في سوهاج بسبب خلافات مالية بينهما

سوهاج: محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج والتي نتج عنها إصابة 2 بجروح طعنية بسبب خلافات مالية بين المصابين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتم تعين الخدمات الأمنية اللاومة بمكان الحادث، وتم تحريز السلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، ومفتش مباحث مركز شرطة جهينة، ورئيس وحدة مباحث المركز بوجود مشاجرة ومصابين بناحية عنيبس دائرة مركز جهينة حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " السيد م ا م 35 سنة مزارع مصاباً " بجرح طعني بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم "وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "عاطف ع م ه 43 سنة عامل بأجر مصاباً " بجرح قطعي بالكتف الأيسر " الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة كلاً منهما سلاح أبيض ( سكين ) وأفادا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب وجود خلافات مالية سابقة بينهما تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت الحقيق.