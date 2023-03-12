أيمن الصفدى يجرى مباحثات بطوكيو تحضيرا لزيارة العاهل الأردنى إلى اليابان

كتب أحمد جمعة

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، سيترأس غدًا الاثنين، الوفد الأردنى المشارك فى الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجى الأردني-اليابانى، والذى يضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولى زينة طوقان، ويرأسه من الجانب اليابانى وزير الخارجية هاياشى يوشيماسا، وذلك فى بداية زيارة رسمية لليابان سيجرى خلالها التحضير لزيارة الملك عبدالله الثانى لليابان فى شهر أبريل القادم.

وأوضحت الخارجية الأردنية فى بيان اليوم الأحد، أن الصفدى وطوقان سيلتقيان رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميو، ومسؤولين يابانيين آخرين لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية.

وسيلقى الصفدى محاضرة حول السياسة الخارجية الأردنية فى المعهد اليابانى لبحوث الشرق الأوسط، كما سيتحدث مع نادى الصحفيين الأجانب فى اليابان حول العلاقات الأردنية اليابانية، وأولويات السياسة الخارجية الأردنية وجهود المملكة فى حل الأزمات الإقليمية.

وكان الأردن واليابان اتفقا على إطلاق الحوار الاستراتيجى بينهما على مستوى وزراء الخارجية فى نوفمبر عام 2018، وعقدت جولة الحوار الاستراتيجى الأولى فى عمّان فى ديسمبر من العام ذاته بمشاركة وزيرى خارجية البلدين، حيث اتفق الجانبان آنذاك على عقدها بشكل دورى لبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعقدت الجولة الثانية فى عمّان فى أغسطس 2021.