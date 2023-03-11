وائل السمرى ضيف جامعة الإسكندرية للحديث عن حملة "لن يضيع"

تستضيف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، للحديث عن حملة "لن يضيع"، لجمع تراث ومقتنيات ومكتبات الراحلين من رواد الثقافة والفنون، بحضور الدكتور هانى خميس عميد الكلية، وذلك يوم السبت المقبل 11 مارس فى تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة الواقع الافتراضى بالكلية، وذلك ضمن الموسم الثقافى لمعهد دراسات البحر المتوسط برئاسة الدكتورة أمانى صلاح الدين.

حملة "لن يضيع"، التى أطلقتها "اليوم السابع"، لاقت دعما وإشادة كبيرة من قبل العديد من الفنانين والكتاب والمشاهير وأبناء الراحلين وأقاربهم، وكان الدافع المباشر لإطلاق الحملة هو ما رصدناه من ردود الأفعال المتأملة مع ما حدث مع تراث الفنان الراحل سمير صبرى، كما تضامن العديد من القنوات والصحف مع القضية.

وأطلق "اليوم السابع" أكبر حملة للحفاظ على تراث رموز مصر من فنانين ومبدعين ومثقفين ورياضيين وعلماء وأكاديميين، بهدف تتبع آثار هؤلاء فى كل مكان إنما نتتبع آثار وطن أثر فى عالمه وتأثر به، وتراث أمة صاغت وجدانها بما استطاعت من الجمال سبيلاً.

فى هذه الحملة نحاول أن نقدم التقدير للأحياء، ونقدم التكريم للراحلين، ونقدم وطننا لأجيال قادمة ربما لم تتح لها فرصة للاطلاع على رموز مصر عن قرب، فى هذه الحملة سنحاول أن نشكل وعيًا جديدًا بأهمية تراث الفنانين الذى يعد شهادة على عصرهم وشهادة لعصرهم، كما سنحاول أن نتعاون مع الجميع من أجل أن نقف صفًا واحدًا ضد الابتذال.