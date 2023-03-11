اليوم السابع
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ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "التكافل المجتمعى واجب الوقت"

السبت، 11 مارس 2023 10:48 ص
ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "التكافل المجتمعى واجب الوقت" وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "التكافل المجتمعى واجب الوقت"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر وذلك على النحو الآتى:
- عنوان خطبة الجمعة الأولى من شهر مارس يوم 3-3-2023: الاستجابة لله ورسوله.
 
- عنوان خطبة الجمعة الثانية من شهر مارس يوم 10-3-2023: منزلة الشهداء عند ربهم.
 
- عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شهر مارس يوم 17-3-2023: التكافل المجتمعى واجب الوقت.
 
- عنوان خطبة الجمعة الرابعة من شهر مارس يوم 24-3-2023: الصوم ومكارم الأخلاق.
 
- عنوان خطبة الجمعة الخامسة من شهر مارس يوم 31-3-2023: الصوم وأثره فى تربية النفس.
 
 
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خطبة الجمعة

منزلة الشهداء عند ربهم

تربية النفس

وزارة الاوقاف



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