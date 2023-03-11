مياه الشرب بسوهاج تنظم ماراثون الدراجات الهوائية بمناسبة اليوم العالمى للمياه

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع فريق دراجو سوهاج اليوم السبت ماراثون الدراجات الهوائية بداية من مقر الشركة حتى قرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة الجارى به تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب واضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة، وذلك فى اطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وتحت رعاية اللواء الوزير طاق الفقى محافظ سوهاج.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تأتى تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم مشاركة ٢٠ من فريق دراجو سوهاج وذلك للترويج لفعاليات الأسبوع المائى ونشر رسالة التوعية المائية وترشيد استهلاك المياه.

الجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.