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"مياه سوهاج" تطلق أنشطة توعوية احتفالا باليوم العالمى للمياه

الخميس، 09 مارس 2023 09:21 ص
"مياه سوهاج" تطلق أنشطة توعوية احتفالا باليوم العالمى للمياه جانب من التوعية
سوهاج عمرو خلف

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أطلقت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عدد من الانشطة التوعوية خلال فعاليات الاسبوع المائى وتزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس وذلك بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب وأضاف أنه يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية والكنيسة والثقافة والاتحاد العام للكشافة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تبدأ فعاليات الاسبوع المائى والتى تأتى تحت شعار كل نقطة بتفرق باجراء استطلاع راى قبلى ميدانى للمواطنين بالقرية المستهدفة وانه يتم خلال فعاليات الاسبوع تنفيذ عدد من ورش السباكة للسيدات وورش التلوين وانشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وحملات طرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما تشارك مديرية الاوقاف بتخصص جزء عقب انتهاء الصلاة للتوعية بالتعامل الصحيح مع المياه وتشارك الكنيسة المصرية بتخصص جزء عقب انتهاء العظات لنشر ثقافة الوعى المائى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.
 

 


سوهاج

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مياه الشرب

الصرف الصحى

اليوم العالمى للمياه



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