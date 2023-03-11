محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتى تم تدشينها 7 مارس الجارى، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن والقرى تواصل أعمال زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة بإجمالي 225 ألف شجرة مستهدف زراعتها بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بأن يتم زراعة الأشجار تحت إشراف كامل من المختصين من مديريات الرى والزراعة للحفاظ على الأشجار والاهتمام والاعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين، مؤكدا أنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من إنتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة .

وأكد محافظ المنوفية، أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق عوائد اجتماعية و بيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة ، فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لتحسين الصحة العامة للمواطنين .