محافظ المنوفية: تحرير 191 محضرا تموينيا وضبط 8 أطنان زيت طعام مجهول المصدر

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات، قد أسفرت اليوم عن تحرير 191 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 72 مخالفات مخابز، 119 مخالفات أسواق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أنه تم ضبط 8 طن زيوت طعام بدون مستندات دالة على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلا عن التحفظ على نصف طن أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح، وتم تحرير محاضر جنح بالوقائع أرقام ( 3842 ، 4760 ، 1851 ) بمراكز شبين الكوم والباجور ومنوف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقا ً للصالح العام .

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .