محافظ الغربية يتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أن المحطة تتكون من 8عنابر2 لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراط.

كان قد عقد محافظ الغربية اجتماعاً بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بكافة المراكز.

وناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها داخل مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية، المالية والتخطيط.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية، نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال في مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتي تنفذها المحافظة، كما بحث المحافظ سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة موجهاً بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.