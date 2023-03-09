الغربية تشارك فى معرض "أيادى مصر" للصناعات اليدوية والحرف التراثية بدورته الـ56

الغربية مصطفى عادل

️تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جناح محافظة الغربية والذي تم تنفيذه داخل معرض "أيادي مصر" والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في دورته الـ"56" خلال الفترة من 9 وحتى 18 مارس 2023، وذلك بحضور عدد من المحافظين ونوابهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مبادرة " أيادي مصر"، هي المنصة الإلكترونية والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021 بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد محافظ الغربية أن المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، موجهاَ الشكر لوزارة التنمية المحلية على هذه الفكرة الرائعة التي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في محافظات مصر ، وخاصة من خلال التسويق الإلكتروني الذي سيسهم في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

وخلال تفقد الوزراء والمحافظين جناح محافظة الغربية والذي تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تشتهر بها الغربية، أشاد وزير التنمية المحلية بالمعروضات داخل جناح الغربية.

وشهد جناح محافظة الغربية إقبال كبير من المواطنين، نظرا للمعروضات التراثية التي تم تقديمها، ونالت استحسان رواد المعرض.