مباراة ودية بين رئيس جامعة القناة ونائبه فى افتتاح دورى تنس الطاولة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة والدكتور محمد عبدالنعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورى تنس الطاولة لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذى أُقيم بمبنى رعاية الشباب .

وبدأ الدورى بمباراة ودية بين رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، يليها بعض المباريات الودية مع طلاب الجامعة الأهلية .

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب محمد رفيق السيد أحمد كلية التمريض بالمركز الأول والطالب أدهم السيد محمد محمود بكلية طب الأسنان بالمركز الثاني.

أما الطالب أحمد ياسر محمد فتحي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية فقد جاء بالمركز الثالث بعد فوزه على زميله عمر أحمد عيد من كلية الصيدلة .

كما شهدت المسابقة مشاركة الطالبة منة نصر عبدالجواد كلية العلوم الصحية وأمين اللجنة الثقافية العليا باتحاد الطلاب في تحكيم المباريات وهى الطالبة الوحيدة التي شاركت في الدورى.

فعاليات أول دوري لتنس الطاولة بالجامعة الأهلية تم بإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبدالهادي منسق عام الأنشطة الطلابية للجامعة بالتنسيق مع اللجنة الرياضية العليا لاتحاد طلاب الجامعة الأهلية وتنظيم الاتحاد.

يأتي الدوري الأول لتنس الطاولة بإشراف إدارة الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية مُمثلة فى ممدوح عثمان و طارق حماد.



افتتاح دوري تنس الطاولة



رئيس جامعة القناة