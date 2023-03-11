قطع مياه الشرب عن منطقة موط القديمة بالداخلة لأعمال التطهير غدا

وكانت الوحدة المحلية بالداخلة نفذت حملة نظافة نظافة وصيانة مكبرة بحى الجناين بمدينة موط، وشملت أعمال الحملة ازالة الأتربة من على جانبى الطريق ورفع القمامة والمخلفات والاشغالات بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف صابر مبارز نائب ثانى مركز الداخلة ويوسف محمد أحمد مساعد رئيس المركز بمشاركة رؤساء الأحياء بمدينة موط وقسم النظافة والعلاقات العامة والحملة الميكانيكية.

وأكد رئيس مركز الداخلة أن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والأتربة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وقص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والنباتات العشوائية بجوار العمارات السكنية.

كما جرى تنفيذ حملة ميدانية بمدينة موط لمنع استخدام مكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتى تتسب فى إزعاج السكان، وذلك بالتنسيق بين حى شمال موط، برئاسة هيثم حسين صالح وقسم شئون البيئة بالمركز برئاسة المهندس هاشم محمد.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، بناءا على توجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة، والذي وجه بتعميم تلك الحملات فى جميع الأحياء بمدينة موط لعدم ازعاج المواطنين والحد من الضوضاء.