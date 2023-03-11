شوادر مجانية للتجار وكوبونات خصم 50% للأسر الفقيرة فى رمضان بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة تكافلية طوال شهر رمضان على مستوى كافة مراكز المحافظة الخمسة، وذلك لدعم الأسر الفقيرة والاكثر احتياجا وصرف كوبونات للأسر الأكثر احتياجًا بتخفيضات 50% على الأسعار طوال شهر رمضان، كما قرر المحافظ منح تجار الجملة شوادر مجانية للمبادرات خلال شهر رمضان مقابل خفض الأسعار للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وكان محافظ الوادي الجديد وجه بحصر أعداد العاملين المتقاضين للحد الأدنى للأجور لإدراجهم ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة 20%، وعقد اجتماعات دورية للتواصل مع الموظفين وبحث شكواهم ومقترحاتهم وحلها وتفعيلها، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود لمن استوفى الشروط وسدد مستحقات الدولة.

كما افتتح المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس معرض ( أهلا رمضان) بقرية الشيخ والى التابعة للمركز، تخفيفا علي المواطنين من غلاء الأسعار ودعما للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة وذلك بحضور محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقري المعصرة، وخالد ترك مدير إدارة الشباب والرياضة بالداخلة، وأحمد محمود حسنين مدير إدارة الداخلة التعليمية بالداخلة، وأيمن حنفى مسئول الاتصال السياسى بتعليم الداخلة.

وتضمن المعرض تنوعاً كبيراً فى المعروض من السلع بنسبة تخفيض كبيرة عن أسعار السوق بنا يعادل 40%ومن السلع المخفضة تم عرض ( سلع غذائية – خضروات – منتجات غذائية محلية ( تمر – مشمش – ملوخية – مخللات – عيش شمسي) – أدوات منزلية ومفروشات – ملابس أطفال – رجالي – حريمي – أحذية – خردوات – لعب أطفال) والتى شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين عليها.