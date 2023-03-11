ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في أحد محلات بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية يبيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأكد محمد عوض، مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية، يقوم ببيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مضيفًا أنه تم تحرير 63 محضر لمخابز مخالفة بمناطق متفرقة في بورسعيد.

شدد محمد عوض مدير عام مديرية التموين بالمحافظة على ضبط الأسواق ومراقبة المخابز و البدالين التموينين بناء على الشكاوى المتكررة من المواطنين، وذلك تحت إشراف محمد حلمى جاد الرب وكيل المديرية

وأشار إلى أن إدارة الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، ورئاسه إبراهيم الدهرى، رئيس الرقابة، وحسن عبد الله ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم، تمكنت من تحرير 63 محضر تموينى بمناطق متفرقة في أنحاء المحافظة وبيانها كالتالى :-

ضبط أحد المحال التجارية لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر ب 250 زجاجة مشروب مياة غازية منتهية الصلاحية يقوم ببيعها للمواطنين، كما أنه تبين بالكشف عليها أنها مجهولة المصدر وبدون أى فواتير تدل على نشأتها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

ضبط أحد المحال التجارية يقوم بإستخدام إسطوانات غاز بوتاجاز منزلى فى غير الغرض المخصص له، تم التحفظ على الإسطوانات، وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم تحرير (20) محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، 10 محاضر شهادات صحية، 5 محاضر عدم إعلان عن وجود مخزن، 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار بوتاجاز.

وفى مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير (8) تقارير لعدم نظافة أداوات العجين، (5) تقارير نقص موازين، (4) تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية، (4) تقارير عدم وجود قائمة تشغيل .

وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.