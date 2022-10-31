تحرير 16 محضر احتكار وتعليمات بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن شن حملات تموينية مكبرة على أسواق بورسعيد، للوقوف على مدى توافر الأرز وكافة السلع الاستراتيجية، حيث كلف مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، بالقيام بحملات مكثفة للتأكد من توافر السلع في الأسواق.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم الدفع بعدد كبير من السيارات والمنافذ الحكومية، والتي تجوب المحافظة لتوفير الأرز بالسعر الرسمى، وهو 15 جنيهًا، وهو متواجد حاليا بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية.

ووجه المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر كافة السلع الاستراتيجية، كالأرز والزيت والسكر والدقيق بصورة كافية وآمنه تلبى احتياجات المحافظة، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصدرها، والتأكد من أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير ما يلزمهم من منتجات.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تحرير أكثر من 16 محضر لاحتكار السلع في عدد من المنافذ على مستوى المحافظة، مناشداً المواطنين بأهمية الوعي بالمرحلة الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وعدم الالتفات للشائعات و محاولات تعطيل مسيرة التنمية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، وتتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.