ختام فعاليات المؤتمر الثانى لكلية طب الوادى الجديد بعدد من التوصيات المهمة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

اختتمت جامعة الوادي الجديد فعاليات المؤتمر الثاني لكلية الطب بمقر الجامعة بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب ورئيس المؤتمر، والذي تضمَّن 10 جلسات علمية إشتملت على عدد من العروض التقديمية القيّمة في التخصصات الطبية كافة، حيث جاءت المحاضرات تحت عنوان (الجديد في الطب).

وانتهت الجلسات إلى عدد من التوصيات أهمها، التأكيد على وجوب إجراء فحوصات الدم للمقبلين على الزواج بقصد الحد من أمراض الدم مثل الأنيميا المنجلية التكسيرية والثلاثيميا، حيث يتم ذلك بعمل صورة دم كاملة، وعمل فيلم يتم فحصه بمعرفة طبيب الباثولوجيا الإكلينيكية للحد من انتشار المرض بين المواليد، والاهتمام بتصنيف المصابين بأقسام الطوارئ وتصنيف الإصابات حسب درجات الخطورة للحد من ارتفاع معدلات الوفاة بين المصابين، كما تناولت التوصيات العديد من الخطوط الارشادية للتدخلات الجراحية لمرضى أورام الثدي والغدة الدرقية مؤكدة الالتزام بما جاء بهذه الخطوط الارشادية العالمية.

واختتم المؤتمر فعالياته بضرورة الاعداد لمؤتمر العام القادم استمرارًا لمناقشة الجديد في ميدان الطب وتقييم الطرح البحثي للمشاركين وتطويره بما يتناسب مع أحدث الطرق العالمية وتخصيص جلسة كاملة يقدمها طلاب الكلية بأبحاث طلابية وذلك لضمان إعداد أطباء وباحثين في الطب على مستوى عالٍ من التدريب والكفاءة، يحققون رؤية كلية الطب ورسالتها الأساسية في الارتقاء بالخدمات الطبية بمحافظة الوادي الجديد.