جامعة الوادى الجديد تنظم احتفالية بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادى الجديد، اليوم الخميس احتفالية بعنوان "يوم الشهيد والمحارب القديم"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإدارى للجامعة، بحضور الدكتور مصطفى محمود وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع تنمية المجتمع وشئون البيئة نائبا عن رئيس الجامعة، وأحمد عثمان مدير عام الإدارة المركزية لرعايةالشباب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري وطلاب وطالبات الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وقال الدكتور مصطفي محمود المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن احتفالية يوم الشهيد أعلنتها الدولة منذ 1969 تخليدًا لذكرى رحيل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري، والذي يوافق 9 مارس من كل عام، وتعد رمزاً للفخر والعزة وتذكير للبطولات والانتصارات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية على مدى التاريخ.

ومن جانبه أكد أحمد عثمان مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم عدد من الاحتفالات الوطنية العظيمة، والتي تنمي بداخل الطلاب الحس الوطني وتعرفهم بقيمة الولاء والانتماء والدفاع عن أرض مصر العزيزة، مؤكدا أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، يأتي تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بشهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وتكريماً لهم ولأسرهم الذين تحملوا آلالام الفقد والحرمان، لتذكيرهم بأن الوطن لا ينسي أبناءئه المخلصين.