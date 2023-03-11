حياة كريمة بالغربية.. تقديم الرعاية الطبية لـ880 حالة بقافلة جامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

أكد الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تعمل دائما على دعم المنظومة الصحية بمحافظة الغربية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام لخدمة المرضى، دعماً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، موضحاً أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية التى تقدم خدماتها الصحية على أعلى مستوى للمواطنين.

تفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عيادات القافلة، موضحاً أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 880 حالة من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 51 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 54 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و116 في عيادة طب الأطفال، و112 بجراحة العظام، و106 بعيادة الأمراض الجلدية، و 114 بأمراض الباطنة، و35 بعيادة جراحة المسالك البولية، و115 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و18 بعيادة الجراحة العامة، و51 بعيادة الأمراض الصدرية، و24 بالنفسية والعصبية، و113 بعيادة طب وجراحة العيون، و22 بعيادة القلب والأوعية، كما تم تحويل 51 حالة بواقع 2 جراحة مخ وأعصاب، و2 أطفال، و4 عظام، و4 جلدية، و2 باطنة، و3 مسالك بولية، و6 أنف وأذن وحنجرة، و3 جراحة عامة، و4 الصدر، و16 طب وجراحة العيون، و4 قلب وأوعية دموية ، و1 نفسية وعصبية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 20 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.