اليوم السابع
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الملتقى التوظيفى السنوى بصيدلة طنطا يوفر 700 فرصة عمل وتدريب للطلاب والخريجين

السبت، 11 مارس 2023 11:31 ص
الملتقى التوظيفى السنوى بصيدلة طنطا يوفر 700 فرصة عمل وتدريب للطلاب والخريجين افتتاح الملتقى التوظيفى
الغربية مصطفى عادل

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نظمت كلية الصيدلة جامعة طنطا الملتقى التوظيفى السنوى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة  سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة جامعة طنطا ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى الأعصر القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة ثناء المصرى مدير وحدة متابعة الخريجين والدكتور فتوح راشد رائد الجمعية العلمية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا على أهمية تنظيم الملتقيات التوظيفية لدورها فى تأهيل الخريجين على العمل الميداني، وربط الخريجين بسوق العمل، وبناء جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة سوق العمل، وتشجيع الريادة والابتكار، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة، ورؤية مصر2030

وأضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الملتقى التوظيفي يعد فرصة ذهبية للطلاب للحصول على  فرص للتدريب والتوظيف فى  شركات ومصانع الدواء فى مجالات التسويق الدوائى وتصنيع الأدوية ورقابة الجودة، موضحاً أن الملتقى شهد اقبالاُ كبيراً من طلاب الكلية وحديثى التخرج وطلاب الدراسات العليا، وتم توفير 500 فرصة تدريب صيفى للطلاب، و 200 فرصة عمل بعد التخرج.

وأوضحت الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد الكلية أن الملتقي شهد مشاركة عدد كبير من شركات الأدوية والصيدليات الأهلية، ومركز معلومات الدواء والسموم بكلية الصيدلة، وإدارة الدراسات العليا بالكلية، وعرض البرامج المميزة التى تقدمها الجامعة بكلية الصيدلة.

 

 


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نائب رئيس جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

الملتقى التوظيفى بصيدله طنطا



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