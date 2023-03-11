تفاصيل إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة.. الأسماء

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، اليوم السبت، حادثا مروعا بعد تصادم سيارتى ميكروباص بالقرب من مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الجديد دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة. وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بكسور، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين إصابة 17شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى، ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بالقرب من سجن وادى النطرون الجديد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة . والمصابون هم "عبد الرحمن ع ال 23 سنة المنوفية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد ع ال 20 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و محمد ث ا 30 سنة كدمات وسحجات متفرقة.

كما أصيب فى الحادث عبد الرحمن ا ع 16 سنة كدمات وسحجات متعدده بالجسم و صلاح الدين ع خ 71 سنة اشتباه مابعد الارتجاج وعبد الهادى ح ب 47 كدمات وسحجات متفرقة بالجسد وفارس ح ا 15 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهاجر ك ا 22 سنة القاهره كدمات وسحجات متعدده بالجسم و رامى ت ا 35 سنة كدمات وسحجات متعدده بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة وليد ه ا 19 سنة سوهاج كدمات وسحجات متعدده بالجسم، وأحمد ا ع 23 سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وقبيصى م ق 45 سنة كدمات وسحجات متعدده ومحمد ق م 13سنة سوهاج كدمات وسحجات متعددة بالجسم وبلال خ ال 17 سنة كدمات وسحجات متعددة ومحمود ص ا 17 سنه كدمات وسحجات متعددة بالجسم، وعبد الرحمن م ج 30 سنة كدمات وسحجات متعدده بالجسم ومحمود ح م 21 سنة أسيوط كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.