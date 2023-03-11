إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بوادى النطرون بالبحيرة

أصيب 17 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت إثر تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 17 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
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