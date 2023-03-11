إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بوادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 17 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت إثر تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 17 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.