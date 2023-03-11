تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 7 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات، والبصل من 9 إلى 11 جنيها والكوسة من 7 إلى 8 جنيهات، والجزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات، والخيار بين 8 إلى 10 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 4 إلى 5 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي من 5 إلى 6 جنيهات.