تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 60 جنيها وكيلو الرومى البلدى 75جنيها، وكيلو الأرانب 80 جنيها وكيلو البط البلدى 82 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 74 إلى 75 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ80 جنيها، وجوز السمان بـ40 جنيها، وكيلو الإوز بـ70 جنيها والبانيه بـ170 جنيها.
وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 7 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات، والبصل من 9 إلى 11 جنيها والكوسة من 7 إلى 8 جنيهات، والجزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات، والخيار بين 8 إلى 10 جنيهات.
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 4 إلى 5 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي من 5 إلى 6 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 30 إلى 35 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، البرتقال من 6 إلى 7 جنيهات.
وتفقد خلال الأيام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سيارات منتجات السلع الغذائية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة أمام مقر ديوان عام المحافظة، وذلك بهدف توفير كل أنواع السلع بكميات كافية أمام المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .
وخلال تفقده أشاد محافظ المنوفية بجودة المنتجات والتي تضم أكثر من 5 أطنان مواد غذائية ودواجن مجمدة وزيت وسكر وأرز ودقيق وغيرها من السلع الضرورية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ العديد من السلع الغذائية والأساسية وبكميات كبيرة لتوزيعها علي المنافذ والمعارض بالمحافظة، مشيداً بجهود وزارة التموين وتعاونها الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإتاحة السلع أمام المواطنين، ووجه المحافظ بإقامة فرع دائم للشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة شبين الكوم إلى جانب المنافذ التابعة للشركة والمتواجدة بمراكز قويسنا وبركة السبع ومنوف .
سوق المنوفية (1)
سوق المنوفية (2)
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