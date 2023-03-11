تأجيل محاكمة 3 أشقاء لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر ببنها

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي، تأجيل نظر محاكمة 3 متهمين "أشقاء"، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر، خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة 14 مارس الجاري للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عرفه م م"، 45 سنة، محبوس، و"نبيل م م"، 37 سنة، هارب، و"رمضان م م"، 42 سنة، محبوس، قتلوا المجني عليه "مصطفي ج ع"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية عقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين).

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعل الثاني مشادة بينه المجنى عليه، واثنائه ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض، سالف البيان، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه "شعبان ع ع"، عمداً مع سبق الإصرار الترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) بأن ربصوا به وبحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان وما أن ظفر به المتهم الأول حتى تعدى ليه بالسلاح الأبيض الذي يحوزه صوب رأسه حال وجود باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو لقي المجنى عليه الضربة بيده فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتداركه العلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.