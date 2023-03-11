المشدد 3 سنوات لموظف ونجله ضربا ربة منزل وأحدثا لها عاهة مستديمة في طوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20405 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3014 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبد الحميد م ع"، 20 سنة، طالب، و"محمد ع ع"، 56 سنة، موظف، مقيما بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ضربا المجني عليها "إكرام ا ع"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وإثر خلف سابق فيما بينها والمتهمين، فوجئت بقيامهما بالعبث بالمحصول خاصتها.

وتابع أمر الإحالة، أنه حال قيام المجني عليها بمعاتبتهما فوجئت بالمتهم الأول ممسكاً بكلتا ذراعيها متعدياً عليها بأن كال لها عدة لكمات، بينما قام المتهم الثاني بالتعدي عليها بأن كال لها ضربة واحدة بالوجه مستخدماً أداة قالب طوب، حال ارتدائها نظارة طبية فتهشمت فدلف زجاجها بعينها اليمنى فحدثت إصابتها التي تخلف لديها جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقدان إبصار العين اليمنى والتي تقدر نسبتها بنحو 35%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأجرزا أداة "قالب طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.