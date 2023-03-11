اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار مسلح يتاجر فى الهيروين بكفر شكر

السبت، 11 مارس 2023 02:27 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار مسلح يتاجر فى الهيروين بكفر شكر حبس - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لنجار مسلح، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9056 لسنة 2022 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3154 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، نه وردت معلومات أكدت اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فت استصدار إذن من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقلت قوات الأمن إلى مكان تواجد المتهم فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة بلاستيكية بداخلها 173 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون، ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر كما عثر على هاتف محمول ومبلغ نقدي.

 

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.


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مديرية أمن القليوبية

جنايات بنها

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الهيروين



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