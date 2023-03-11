المشدد 7 سنوات لعامل ضرب شخصا بحجر وتسبب فى وفاته خلال مشاجرة بكفر شكر

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعامل بتهمة ضرب شخص باستخدام حجر وأسفر ذلك عن وفاته بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9882 لسنة 2022 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3050 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "حسام ع ك"، 27 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ضرب عمداً المجني عليه "محمد م ف"، بأن كال له ضربة استقرت بخلفية الرأس بالأداة حوزته «حجر»، موضوع الاتهام التالي، غير قاصداً قتله فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة (حجر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت قد كشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه حال قيام المجني عليه بمعاتبة المتهم السابق قيامة بالتعدي على زوجته بالسب، فنشب بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها المتهم على المجني عليه بالضرب بخلفية رأسه محدثاً ما به من إصابات باستخدام أداه "حجر" والتي أدت لوفاته، وعزى قصده التعدي على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته.