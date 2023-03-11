الشباب والرياضة بالغربية تطلق مبادرة لتزيين مراكزها تحت شعار "رمضان بهجة"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مبادرة "رمضان بهجة بمراكز شباب الغربية" والتى تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام من خلال التعاون مع الإدارات الفرعية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك بتوجيهات يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وتنفيذا للمبادرة بدأت مراكز الشباب فى تزيين المراكز بزينة رمضان بمشاركة النشئ والشباب من أعضاء المركز، على أن يتم التسابق خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار أفضل أدارة تم تزيين مراكزها على مستوى المحافظة.

تأتى المسابقة بهدف إدخال البهجة على مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك، وتشجيع الأعضاء على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم، جدير بذكر أن خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب تضم فاعليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية فى حفظ القرآن الكريم والدورات الرمضانية فى كرة القدم وغيرها من الأنشطة التى تستهدف الشباب والطلائع.