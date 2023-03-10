شباب كفر الشيخ تنظم مشروع الحدائق لممارسة الرياضة والتدريب على فن الإكسسوارات

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ، برنامج تنشيط الرياضة بالحدائق والمتنزهات الرياضية بحديقة مركز شباب دسوق بالمحافظة تحت شعار الرياضة "أسلوب حياة"، وذلك اليوم الجمعة.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة ، ويهدف المشروع لنشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية "رجال، وسيدات، وأطفال"، وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه الفعاليات تضمنت أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية ، وممارسة رياضة " تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لإيمانهم بأن الرياضة هي الوسيلة التي يُمكن أن تُحقق الكثير.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هذه المشروعات تأتي كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطن و جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرا إلى أن المشروعات تستهدف نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة، فعاليات برنامج إطلالة، لتدريب النشء على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الاكسسوارات وفن التطريز والمشغولات وتنفذ الفاعليات بمركزى شباب كفر الشيخ، وفوه بمشاركة 100 طليعا وطليعة وتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز، وتصميم الإكسسوارات.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، أن الوزارة لديها رؤية هامة في حياة النشء، لأنها مرحلة جني ثمار الجمهورية الجديدة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مضيفا أن الوزارة تسعى لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب، وتعمل على تأهيلهم في كافة المجالات المجتمعية البناءة . وتهتم وزارة الشباب والرياضة بتفعيل إطلالة في حياة النشء وتفعيل الأنشطة والورش بما يحقق لهم تنظيم وإدارة الوقت، وتحسن نموهم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى المساهمة في بناء شخصياتهم، وتحسين مهاراتهم، واتساع مداركهم، وتطوير نشاطهم العقلي واكتشاف وتقدير ذاتهم.

جدير بالذكر أن برامج وأنشطة الوزارة تسعى لتطوير النشء باستمرار واستثمار مواهبهم وطاقاتهم الشبابية لاكتشاف ذاتهم والنهوض بها، لتقديم خدمات متميزة ومتطورة لرفع قدرات النشء في كافة المجالات، وللتأثير في النشء في مرحلتهم العمرية بطرق مختلفة تتناسب مع فكرهم المتطور، تنفذ الورش بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الادارة.



تعليم الفتيات فن التطريز



جانب من فعاليات تعليم الفتيات فن التطريز



جانب من مبادارة ممارسة الرياضة بالحدائق بكفر الشيخ