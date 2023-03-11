اليوم السابع
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السبت، 11 مارس 2023 03:49 م
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السيطرة على حريق فى مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.. صور

السبت، 11 مارس 2023 03:20 م
السيطرة على حريق فى مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.. صور جانب من عملية السيطرة
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت، على حريق مصنع بمجمع مصانع الـ 118 مصنع جنوب بورسعيد.
 
تلقى رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا، يفيد باندلاع حريق في مصنع بمجمع مصانع الـ 118 مصنع جنوب بورسعيد، فوجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق. 
 
وعلي الفور توجهت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى مصانع أخرى.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.
 
 
جانب من عملية السيطرة
جانب من عملية السيطرة

سيارات إطفاء بورسعيد
سيارات إطفاء بورسعيد

سيطرة على الحريق
سيطرة على الحريق

 


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