اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

السبت، 11 مارس 2023 04:09 م
السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ج"و "م.ا"و"ض.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ا.م" بدائرة مركز البلينا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح في الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد بمعاقبة المتهم "ي.ص.م"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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