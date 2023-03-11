السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ي.ص.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.