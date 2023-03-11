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التحقيق في العثور على أب وأبنائه متوفين داخل فندق بالإسكندرية

السبت، 11 مارس 2023 08:56 م
التحقيق في العثور على أب وأبنائه متوفين داخل فندق بالإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهد أحد الفنادق بمحطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، واقعة جديدة من العثور على 3 جثث بداخل إحدى الغرف بالفندق.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد العثور على 3 جثث بأحد غرف الفندق، وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائي بالمديرية وبرفقة ضباط مباحث قسم شرطة العطارين لمكان الحادث للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الحادث بالكامل.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، العثور على جثة أب وأبنائه الثلاث فى ظروف غامضة وسط تواجد رجال البحث الجنائي ورجال الأمن بمحيط الفندق لمعاينة الحادث والوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الحادث.

 

 


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جريمه قتل

أحد الفنادق الشهيرة

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