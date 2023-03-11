اليوم السابع
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إقبال كبير من المواطنين على منفذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأشمون

السبت، 11 مارس 2023 02:48 م
إقبال كبير من المواطنين على منفذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأشمون معرض أهلا رمضان
المنوفية - محمود شاكر

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تفقد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة هيثم صادق نائب رئيس المدينة، والنقيب السيد أبو حسانين رئيس شرطة المرافق بأشمون، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، منفذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون .

تم الإشراف علي توزيع كميات كبيرة من الدقيق والأرز الأبيض المعبأ علي المواطنين بأشمون وكذا المنتجات الغذائية الأخرى وذلك بأسعار مخفضة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، مشددا علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .

وأشار النمر إلى أنه جاري التجهيزات النهائية لافتتاح المنفذ الثاني لبيع السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة أشمون وذلك بمقر شارع سعد زغلول بجوار الجمعية الاستهلاكية، بالاضافة إلي فتح منافذ أهلا رمضان بكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعداداً لشهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة السلع الغذائية والإحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين .

معرض أهلا رمضان (1)
معرض أهلا رمضان 

 

معرض أهلا رمضان (2)
أهلا رمضان 

 

 


منفذ أهلاً رمضان

السلع الغذائية

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اخبار المحافظات

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