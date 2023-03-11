محافظ الشرقية يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة في معارض "أهلا رمضان"

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية إدارات التموين والطب البيطري بالمرور اليومي على معارض أهلاً رمضان للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومدى التزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين من مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال غير الملتزمين.

وأوضح المحافظ أن معارض أهلاً رمضان المُقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء "الإبراهيمية، الحسينية، فاقوس ومشتول السوق"، بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضه للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون .